Serviços de transporte público funcionam normalmente neste domingo de eleição

Os ônibus que circulam em Natal funcionarão normalmente neste domingo (5), em virtude das eleições municipais. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN), um ofício da Secretaria Municipal de Transporte e Transito Urbano (STTU) estabeleceu que a frota circule como nos demais dias da semana.Natal concentra o maior número de eleitores do Estado e por isso o sistema de transporte público deverá ser utilizado por um grande número de passageiros. São 498.870 pessoas aptas a votarem neste domingo. A votação começa às 8h e segue até as 17h.Já as empresas de transportes rodoviários aumentaram sua frota em 40% para atender a demanda de eleitores do interior do Rio Grande do Norte.