Defesa pede que STF liberte Daniel Dantas outra vez Banqueiro está preso preventivamente na Polícia Federal, acusado de comandar uma organização criminosa envolvida em práticas de lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha.

O advogado do banqueiro Daniel Dantas, Nélio Machado, disse há pouco, em São Paulo, momentos antes de acompanhar o depoimento de seu cliente na Polícia Federal, que ingressou com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal de São Paulo (TRF-SP) para conseguir a liberdade de seu cliente.



Machado também entrou com recurso para fazer valer o habeas corpus já concedido pelo Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira (9).



"Os dois recursos se devem a motivações diversas. O de São Paulo tem relação direta com a utilização de prova cujo uso estava vedado, por ordem expressa e formal do tribunal.”



O advogado afirmou ainda que a nova prisão de Dantas, decretada ontem (10) pelo juiz federal, Fausto de Sanctis, depois do habeas corpus concedido pelo STF, foi “uma ilegalidade, um abuso de poder.”



Machado explicou como vai recorrer ao STF. “A nossa medida não é propriamente um novo habeas corpus, é um procedimento incidental no habeas corpus já existente”, disse.



Ele relatou que tentou examinar hoje (11), pela manhã, as 6.000 páginas dos autos do inquérito aberto contra seu cliente e reclamou da marcação do depoimento pela Polícia Federal.



“Essa marcação de depoimento foi prematura e parece ter uma destinação de viabilizar, como já viabilizou, a prisão de Dantas”, analisou.



O advogado disse que vai orientar seu cliente a permanecer calado no depoimento. “Vou aconselhá-lo, diante de todas as anomalias, a se recusar a responder qualquer indagação”, revelou.