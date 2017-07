Secretaria de Segurança convoca instituições e divulga conteúdo para concurso da Polícia Civil

O secretário Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Agripino Oliveira Neto, assinou o edital de chamamento público para as instituições públicas de fins não lucrativos interessadas em realizar o concurso público para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Além disso, a Sesed antecipou algumas informações a respeito das etapas do certame.De acordo com o edital de chamamento, número 001/2008, assinado na última sexta-feira (8), as instituições interessadas deverão apresentar suas propostas até as 18 horas do dia 15 deste mês. O concurso público da Polícia Civil para os cargos de delegado, escrivão e agente foi anunciado no final de 2007 pela Sesed.Segundo informações antecipadas pela Secretaria de Segurança ele será realizado nas quatro etapas, sucessivas e eliminatórias, descritas a seguir:

Delegado e Agente de Polícia Civil

1ª Etapa - Prova escrita: Objetiva e Dissertativa (Redação).2ª Etapa - Exame Psicotécnico.3ª Etapa - Avaliação Física.4ª Etapa - Curso de Formação Específico.

Escrivão de Polícia Civil

1ª Etapa - Prova escrita: Objetiva e Dissertativa (Redação).2ª Etapa - Exame Psicotécnico.3ª Etapa - Prova Prática de Operador em Micro Computador.4ª Etapa - Curso de Formação Específico.A quarta e última etapa, para todos os cargos em concurso, será realizada sob a responsabilidade da Academia de Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Além das informações sobre as etapas do certame, a Sesed disponibilizou o conteúdo que será exigido nas provas.Para delegado, serão necessários conhecimentos específicos em direito penal, direito processual penal, direito administrativo, direito tributário, direito ambiental, direito constitucional; conhecimentos gerais em informática, raciocínio lógico, medicina legal, criminalística; e português para dissertação.Já para escrivão e agente serão cobrados conhecimentos específicos em noções de direito (penal, processual penal, administrativo, tributário, ambiental, constitucional); conhecimentos gerais em informática, raciocínio lógico e criminalística; e português, também para dissertação.De acordo com a comissão organizadora do concurso, serão abertas 68 vagas para delegados, 111 para escrivães e 272 para agentes. Atualmente, um delegado substituto da Polícia Civil recebe o salário de R$ 7.957,18, enquanto escrivão e agente ganha R$ 2.085,78.