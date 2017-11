Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura de Natal para esta sexta-feira (12)

Wober Júnior (“É Melhor para Natal”) Wober Júnior (“É Melhor para Natal”)

O candidato vai à entrevista no colégio CEI às 8h e visita o comércio do Alecrim duas horas depois. Às 14h grava programa eleitoral, às 16h caminha no conjunto Parque dos Coqueiros, às 19h encontra moradores do conjunto Panatis II e, uma hora depois, moradores de Areia Preta.

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

A deputada estadual começa caminhada pelo bairro de Mãe Luíza às 9h30 (saída: av. João XXIII), enquanto sua coligação se prepara para caminhada por Brasília Teimosa (saída às 10h do terminal de ônibus). Às 16h a coligação faz caminhada novamente, desta vez por Nazaré (saída da av. Lima e Silva). Às 19h30 a candidata reúne-se com equipe técnica e, às 23h, vai ao aniversário de 3 anos da revista Deguste.

Pedro Quithé (PSL)

Pela manhã, o candidato encontra lideranças dos bairros Cidade Satélite, Planalto e Pitimbu, à tarde caminha por Candelária, Morro Branco e Nova Descoberta e à noite reúne-se com membros de classes sindicais.

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

Às 8h a deputada federal grava programa eleitoral e às 10h30 conversa com estudantes do CEI, no ginásio de esportes de Mirassol. Às 15h começa o “Arrastão do Crescimento” por Felipe Camarão (saída da rua Santa Cristina, próximo ao pátio da feira) e às 18h lança programa de governo para a área de Saúde, no Hotel Praiamar. Às 20h reúne-se com empresários e a ministra Dilma Rousseff e, meia hora depois, vai ao jantar de adesão de candidata a vereadora no Sanvale.

Dário Barbosa (PSTU)

O candidato faz corpo a corpo com eleitores às 8h em Nova Natal e às 14h em N. Sra. da Apresentação. Às 19h participa do "PSTU Debate" na sede do partido.A agenda dos candidatos

Miguel Mossoró (PTC)

Joanilson de Paula ("Liberta Natal")

