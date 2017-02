Brasil passa fácil por Cuba e está perto do hepta Para chegar ao sétimo título do Grand Priix as brasileiras precisam vencer o Japão, domingo (13).

O duelo mais comentado desta fase final do Grand Prix foi menos disputado que o esperado. Com uma atuação perfeita, a seleção feminina do Brasil bateu Cuba por fáceis 3 sets a 0 - parciais de 25-14, 25-15, 25-20 - ficando a um passo do heptacampeonato na competição, atualmente disputada em Yokohama, no Japão.



O resultado colocou a equipe basileira na liderança isolada com oito pontos, além de quebrar a invencibilidade cubana. Agora, o Brasil precisa apenas de uma vitória sobre o Japão neste domingo (13), às 06h da manhã, para faturar a Grand Prix novamente.



A seleção cubana, por sua vez, encerra a rodada com um ponto a menos, logo atrás na tabela. Em sua última partida do Grand Prix, a equipe jogará contra a Itália, que não tem mais chances de ganhar o campeonato.



Antes do duelo, o treinador José Roberto Guimarães havia afirmado que enfrentar as cubanas seria um verdadeiro teste para a defesa verde-amarela. Durante o primeiro set, no entanto, o Brasil teve poucas dificuldades para conter os ataques das rivais.



Com cinco pontos de bloqueios e boa variação nos saques, a equipe de Guimarães não deu chance ao adversário e fechou o set com fáceis 25 a 14.



As cubanas ainda esboçaram uma reação no set seguinte, se esforçando para não deixar as brasileiras dispararem no marcador. Porém, a partir do décimo ponto, a seleção sul-americana voltou a impor forte ritmo sobre as rivais, que mostraram muita desconcentração em quadra e não evitaram novo fracasso.



O terceiro set foi o mais disputado do confronto. Mas ainda assim, a equipe cubana não foi párea para o Brasil. Mantendo os serviços variados e acertando os bloqueio, as comandadas de José Roberto Guimarães fecharam a partida com sua melhor atuação no Grand Prix.



Com informações do UOL Esporte