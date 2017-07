Juíza Martha Danielly aprova realização da Sabatina com candidatos

A juíza Martha Danielly, da 4ª Zona Eleitoral, aprovou a realização da Sabatina Nominuto com os candidatos à Prefeitura do Natal. O evento, que ocorre nos dias 13 e 20 de agosto, reunirá os oito candidatos à Prefeitura do Natal, sendo divididos em dois grupos de quatro.No dia 13 de agosto, os candidatos Sandro Pimentel (PSOL), Miguel Mossoró (PTC), Pedro Quithé (PSL) e Fátima Bezerra (PT) serão os participantes do evento, enquanto Joanílson de Paula Rego (PSDC), Wober Júnior (PPS), Dário Barbosa (PSTU) e Micarla de Sousa (PV) responderão às questões no dia 20 de agosto.O evento terá cobertura em tempo real do portal Nominuto.com e a Cabo TV disponibilizará um canal para a transmissão.