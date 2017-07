"Nossa cidade requer planejamento", diz candidato do PSOL

Gustavo Medeiros (Internauta)- Muitas cidades brasileiras colhem hoje os amargos frutos de décadas de gestão administrativa irresponsável e, sobretudo, da falta de visão a longo prazo : violência, miséria, engarrafamentos, poluição, degradação do meio ambiente. Que projeto de desenvolvimento que o Sr.(Sra.) e o seu partido tem para a cidade de Natal, não apenas de imediato, mas também para os próximos 10, 15 ou 20 anos? E, seguindo a lógica da nossa questão, quais ações do atual governo merecem continuidade e quais não merecem?



Sandro Pimentel -

As políticas de desenvolvimento são importantes, especialmente as voltadas para o estado máximo, as questões sociais e públicas. O desenvolvimento de qualquer cidade passa por planejamento e a nossa não vem sendo planejada. Tivemos um avanço com o Plano Diretor aprovado, mesmo viciado com treze vereadores envolvidos na Operação Impacto. Mas é necessário que, além do Plano Diretor, o plano de drenagem e outros voltados para a qualidade do estado sejam levados em consideração. Não podemos admitir que na área de saúde o nosso SUS tenha 80% da verba destinada para a iniciativa privada. Queremos desenvolver nossa capital com sustentabilidade, qualididade de vida e sem exploração dos nosso munícipes.