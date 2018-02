Petrobras entrega primeira produção de biodiesel O carregamento, com 44,78 mil litros de biodiesel, saiu da Usina de Candeias, na Bahia.

Rio de Janeiro - A Petrobras Biocombustível entregou nesta sexta-feira (3) a sua primeira produção comercial de biodiesel. O carregamento, com 44,78 mil litros de biodiesel, saiu da Usina de Candeias, na Bahia, a primeira de propriedade da estatal a ser construída no país.



A entrega faz parte da produção vendida nos leilões de biodiesel da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Ao todo, foram vendidos 8 milhões de litros de biodiesel.



A Usina de Candeias tem capacidade para produzir 57 milhões de litros de biodiesel por ano.



A Petrobras Biocombustível também conta com outra usina de biodiesel no município de Quixadá, no Ceará, e uma terceira usina, em Montes Claros (MG), está em fase final de montagem.



A capacidade total de produção das três usinas será de 170 milhões de litros por ano