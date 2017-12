Polícia Civil investiga denúncia de compra de votos em Caraúbas

A Polícia Civil investiga uma denúncia de compra de votos em Caraúbas, cidade distante 296 quilômetros de Natal. O delegado Renato Batista da Costa, responsável pela Divisão de Polícia do Oeste (Divipoe), foi designado para apurar o fatoA designação de Renato Batista foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (19) através da portaria número 94/2008. “Ainda não tive acesso à denúncia, por isso prefiro não comentar sobre do que se trata. Mas asseguro que seja o que for, será investigado”, limitou-se a falar por telefone o delegado.Segundo o texto da portaria, Renato Batista terá que “instaurar e concluir, no prazo legal, inquérito policial para apurar os fatos noticiados no memorando n° 041/2008 da delegacia de polícia de Caraúbas, em anexo cópia do ofício número 207/2008-36ª Zona Eleitoral, referente à captação ilícita de votos”.O delegado geral de Polícia Civil, Ben-Hur Cirino de Medeiros, disse que a designação se deu por um pedido de um juiz. “Ele recebeu uma denúncia e nos solicitou que investigássemos, o que vamos fazer”, falou Ben-Hur.