Dois motociclistas morrem ao se chocarem com poste na zona Norte Testemunhas informaram que os jovens vinham em alta velocidade na moto e não viram uma lombada. Com isso, a motocicleta perdeu o controle e se chocou com um poste.

Um acidente na zona Norte de Natal deixou dois mortos, na madrugada deste domingo (14). Os motociclistas Wagner de Souza da Silva, de 27 anos, e Alexandre Francisco da Silva, de 20 anos, morreram ao se chocar com poste na avenida João Medeiros Filho, próximo ao Quintal II.



O acidente foi registrado na delegacia de Plantão da zona Norte. De acordo com a polícia, testemunhas informaram que os jovens vinham em alta velocidade e não viram uma lombada. Com isso, a motocicleta perdeu o controle e se chocou com um poste.



Tanto o piloto da moto quanto o passageiro morreram no local. Segundo informações do Instituto Técnico-Científico de Polícia, Wagner de Souza e Alexandre Francisco tiveram cortes profundos na cabeça e nas pernas. Ambos estavam de capacete.