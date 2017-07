Revezamento 4x100m masculino é eliminado mas Cielo comemora tempo

A equipe brasileira foi eliminada da disputa dos 4x100 m livre da natação dos Jogos Olímpicos Pequim 2008 depois que Nicholas Santos, último integrante a cair na piscina do Centro Nacional de Natação, o Cubo d'Água, na capital da China, queimou sua largada.A Federação Internacional de Natação (FINA) tolera que um atleta deixe o bloco até 0s03 antes de o nadador anterior tocar a borda da piscina, e o brasileiro pulou na água 0s04 antes da chegada do seu companheiro. O aspecto positivo foi o tempo de César Cielo, o primeiro a nadar: 47s91, que seria o novo recorde sul-americano caso a equipe brasileira não tivesse sido eliminada. Os demais integrantes do revezamento do Brasil foram Rodrigo Castro e Fernando Silva."Estávamos na dúvida se eu iria abrir o revezamento ou não. Acabei sendo o primeiro. Nadar assim, sem medo de me expor para os adversários, foi muito importante. Se eu baixar um pouco esse tempo, com certeza vou estar brigando por medalha", analisou o brasileiro.Ele preferiu olhar para frente a lamentar a desclassificação no revezamento: "Sabia que não estaríamos na final. Fiquei chateado com essa desclassificação, mas temos futuro, somos jovens ainda".

* Fonte: www.cob.org.br.