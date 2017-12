Prefeita Cessa lidera pesquisa no município de Ipueira

Cedida Candidata do Democratas lidera pesquisa em Ipueira.

Na pergunta estimulada, que mediu a intenção de voto para prefeito, Cessa foi citada por 65,4% dos eleitores entrevistados. Edgar foi lembrado por 29,5%. Os indecisos somaram 5,1% e nenhum entrevistado declarou que votará em branco ou nulo.O Agorasei também investigou a percepção dos entrevistados sobre o pleito municipal e perguntou: “Independentemente de quem você vota, em sua opinião, qual dos nomes citados você acha que vencerá as eleições?”68,8% das pessoas ouvidas acreditam que a prefeita Cessa será a vencedora das eleições em Ipueira. 19,5% apostam na vitória de Edgar e 11,7% não souberam responder.Foi questionado na pesquisa sobre a possibilidade de o entrevistado mudar o voto até o dia da eleição. 94,3% afirmaram que não há hipótese de mudança de voto. Somente 3,1% disseram haver possibilidade de troca de candidato. 2,6% não souberam responder.O bom desempenho eleitoral da prefeita Cessa pode ser explicado pela excelente avaliação que a população do município faz da administração dela. 78,8% dos entrevistados avaliaram como ótimo e bom o governo municipal.Aqueles que declararam a administração como regular totalizaram 12,5%. Os entrevistados que disseram ruim foram 3,7% e péssima 4,5%. Os que não souberam responder foram apenas 0,5%.A pesquisa foi realizada no dia 10 de setembro deste ano e ouviu 353 pessoas nas zonas urbana e rural do município de Ipueira. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 4,5 pontos percentuais.O levantamento foi solicitado pela coligação “Desenvolvimento e Igualdade” e tem o registro na 65ª Zona Eleitoral de São João do Sabugi, com o número 1470/2008.