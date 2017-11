Justiça suspende propaganda radiofônica de Micarla por ironias contra Fátima

Júlio Pinheiro Micarla de Sousa: propaganda na rádio suspensa.

Alegando que havia sido “atingida e insultada” quando, na propaganda de Micarla de Sousa, é dito que “tem gente só falta dizer que construiu o Forte dos Reis Magos e o Farol de Mãe Luíza”, Fátima Bezerra solicitou direito de resposta e a suspensão da propaganda. No entanto, a juíza Martha Danyelle, da 4ª Zona Eleitoral, só acatou o segundo pedido.Desta forma, a coligação Natal Melhor está proibida de veicular novamente o conteúdo do programa exibido no dia 5 de setembro e, no dia 15 desse mês, não haverá a veiculação da propaganda radiofônica da coligação. Durante o tempo destinado à candidata, será lida a mensagem “a não veiculação do programa resulta em infração eleitoral”.

Mineiro

Também nesta sexta-feira (12), a Justiça Eleitoral julgou improcedente o pedido de multa e retirada do ar do blog e site do deputado Fernando Mineiro (PT), por suposta propaganda irregular favorável à Fátima Bezerra.Segundo o entendimento do juiz Geomar Brito, da 69ª Zona Eleitoral, houve apenas a explanação do pensamento do deputado e não esteve caracterizado crime eleitoral.