Dupla é presa após roubar carro e atropelar três motoqueiros

Logo em seguida, o proprietário do carro acionou a Polícia Militar. Policiais passavam pelo local e iniciaram uma perseguição. Régis Charles de Oliveira, de 31 anos, e Edson Soares da Silva, de 25 anos, saíram em alta velocidade pelas ruas de Natal. Eles seguiram pelas Quintas, mais precisamente no quilômetro 6.Segundo informações da polícia, os acusados bateram em dois motociclistas na entrada daquela via e, mesmo assim continuaram fugindo. Mais a frente, eles se chocaram contra outra moto. Desta vez, o carro ficou preso e eles não conseguiram fugir.Os dois primeiros motoqueiros atingidos precisaram ser levados para o Hospital Walfredo Gurgel. De acordo com atendentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), um deles corre o risco de perde o pé.Já os assaltantes, que também apresentaram ferimentos, foram levados ao 7º Distrito Policial, nas Quintas. Em seguida, Régis e Edson foram encaminhados ao Walfredo Gurgel para serem medicados.