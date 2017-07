Ciclo de reuniões discute infra-estrutura de Natal O evento é promovido pelo Crea/RN e visa conhecer as propostas dos candidatos à prefeitura de Natal no tocante à infra-estrutura da cidade.

O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Norte (Crea/RN) está realizando desde ontem (12) um ciclo de reuniões com os candidatos à prefeitura de Natal a respeito dos problemas e soluções de infra-estrutura para a cidade.



Várias entidades representativas da população participam das reuniões, dentre elas, o Sindicato dos Engenheiros (Senge), o Instituto de Arquitetura Brasileira (IAB), Sindicato dos Empresários da Construção Civil (Sinduscon) e a Universidade Potiguar (UnP).



Dentre os principais pontos abordados nas reuniões, a questão da drenagem tem sido a mais questionada.



Segundo o presidente do Crea, Adalberto Pessoa, esse é um dos problemas que já estão em processo de serem solucionados.



“Ocorre que Natal é uma cidade construída em cima de dunas e as águas das chuvas infiltram em grande velocidade. Como o lençol freático é raso, a água acaba subindo e enfraquecendo o pavimento das ruas. Isso requer um sistema muito competente e caro, que era dependente de um plano diretor”, explica.



Ele esclarece que o plano de drenagem para a cidade só não havia sido estabelecido ainda porque a lei obriga que ele seja definido após a efetivação de um plano diretor de esgotamento sanitário.



“O próximo prefeito vai ganhar um presente quando assumir, pois já terá como colocar o plano em prática.”



De acordo com ele, o plano diretor de drenagem para Natal está em processo de licitação.



Outras problemáticas apontadas pelas entidades no ciclo de reuniões foram a questão da acessibilidade e o uso do solo por veículos; a segurança pública; e a trafegabilidade.



O presidente do CREA avalia que o ciclo de reuniões está contribuindo bastante para o enriquecimento das propostas dos candidatos à prefeitura de Natal.



Até o momento, o evento já contou com as presenças dos candidatos Pedro Quithé (PSL), Miguel Mossoró (PTC), Dário Barbosa (PSTU) e Sandro Pimentel (PSOL). Hoje é a vez de Wober Júnior (PPS) e Joanilson Rego (PSDC).



As discussões são realizadas no auditório do CREA, às 18h30, que patrocina a iniciativa em parceria com as entidades de classe.