Confira a agenda dos candidatos para esta segunda-feira (8)

Pedro Quithé (PSL) Pedro Quithé (PSL)

O candidato participa de entrevista na rádio Clube AM às 7h30, depois vai à reunião na 96 FM e encontra lideranças no bairro Cidade da Esperança. Às 13h almoça com equipe técnica, às 15h encontra candidatos a vereadores do PSL e uma hora depois inicia caminhada pelos bairros Rego Moleiro e Parque dos Coqueiros. Às 19h encontra lideranças dos conjuntos Pajuçara I e II.

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A deputada federal faz caminhada nas Quintas a partir das 9h (início: rua Nações Unidas com av. Mário Negócio) e a partir das 16h na Vila de Ponta Negra (saída: Igrejinha da Vila de Ponta Negra).

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

Pela manhã, a deputada estadual faz caminhada pela Vila de Ponta Negra (9h30) e em Brasília Teimosa (10h). A partir das 15h, caminha na comunidade Alto da Torre e Gari e às 20h reúne-se com amigos em salão de recepções do Tirol.

Wober Júnior (“É Melhor para Natal”)

O deputado estadual grava programa eleitoral (8h) e visita o mercado da Redinha (10h) pela manhã. À tarde, reúne-se com assessores (14h) e encontra moradores do Parque das Dunas (16h). À noite encontra lideranças de candidatos a vereadores.A agenda dos candidatos Joanilson de Paula ("Liberta Natal I"), Dário Barbosa (PSTU), Sandro Pimentel (PSOL) e Miguel Mossoró (PTC) serão publicadas assim que enviadas ao portal.