Tempestade Harvey chega a Louisiana com chuvas torrenciais

Cinco dias depois de tocar a terra no Texas como um furacão, Harvey atingiu nesta quarta-feira (30), como tempestade tropical a Louisiana, um Estado que ainda não se recuperou completamente dos danos provocados pelo furacão Katrina em 2005.



Harvey atingiu o oeste da localidade de Cameron, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC), com chuvas torrenciais que inundaram áreas do sudeste do Texas e do sudoeste da Louisiana.

O fenômeno provocou inundações sem precedentes no Texas, que transformaram ruas e avenidas em rios e obrigaram milhares de pessoas a abandonarem suas casas em Houston, a quarta maior cidade dos EUA.

A região oeste da Louisiana era afetada por ventos máximos de 72 km/h. A meteorologia prevê chuvas de entre 130 mm e 250 mm.

Harvey deve perder força de maneira gradual e virar uma depressão tropical até esta noite. Mas em New Orleans, cidade que foi devastada há 12 anos pelo Katrina, as autoridades e a população se preparavam para a tempestade.

A unidade local do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês) alertou contra ameaças de fortes chuvas no sudeste da Louisiana e sul do Mississippi. No Texas, as equipes de emergência tentavam resgatar centenas de pessoas bloqueadas pelas inundações. O NWS espera condições meteorológicas melhores nas próximas horas.

Saques

O prefeito de Houston, Sylvester Turner, impôs um toque de recolher para a noite de terça-feira 29 com o objetivo de evitar novos saques durante as inundações. A medida começou à meia-noite (2h de quarta-feira em Brasília) e terminou às 5h (7h em Brasília).

Estavam isentos de cumprir o toque de recolher os trabalhadores de serviços emergências, as pessoas em busca de refúgio, os voluntários e aqueles que chegam ou saem dos seus trabalhos, detalhou o prefeito, que disse que não haveria outra razão para estar nas ruas nessas horas.