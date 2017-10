Marcos Lopes é o entrevistado do Esporte em Pauta, na TV Assembléia Locutor esportivo vai participar do programa apresentado pelos jornalistas Alan Oliveira e Edmo Sinedino.

O locutor esportivo Marcos Lopes é o entrevistado do programa Esporte em Pauta, da TV Assembléia, nesta quinta-feira (4) às 19h30.



Ele vai analisar o desempenho dos dois clubes do Rio Grande do Norte – ABC e América – na série B do Campeonato Brasileiro e o atual momento do futebol brasileiro e potiguar.



O Esporte em Pauta é apresentado pelos jornalistas Alan Oliveira e Edmo Sinedino.