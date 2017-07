Schalke 04 ameaça o Brasil O clube alemão exige uma resposta da CBF sobre o seguro do jogador Rafinha. A FIFA investiga o caso.

A seleção brasileira de futebol pode ter problemas nesta olimpíada. O clube alemão Schalke 04, dono do passe do jogador Rafinha, entrou com uma representação nesta segunda-feira (11) contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) junto à FIFA.



O time alega que houve descumprimento no acordo de cessão do lateral-direito por parte da entidade. De acordo com o técnico Andreas Müller, a CBF foi omissa ao receber as cláusulas do seguro do atleta e não responder aos dirigentes em tempo hábil.



Outro atleta que se encontra na mesma situação é Diego. O Werder Bremen liberou o jogador sob iguais condições, mas o clube não se manifestou até o momento. A CBF declarou que não recebeu nenhum documento exigindo o seguro dos dois jogadores.