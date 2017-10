Intercom 2008 divulga programação cultural

A Comissão de Cultura do Intercom 2008 divulgou nesta segunda (1º), a programação cultural para os cinco dias do evento, que será realizado a partir desta terça-feira (2) e segue até o próximo sábado (6).Somente artistas potiguares foram selecionados para participar da programação, encaminhados para a organização do Intercom pela Fundação José Augusto.As atividades serão realizadas em diversos locais do campus da UFRN, que sedia o evento. Dentro da programação, haverá exposições fotográficas, espetáculos teatrais e de dança, shows musicais e exibições de curtas metragens.A maior parte da programação tem entrada gratuita e livre, mas algumas atividades só estarão disponíveis para congressistas credenciados no Intercom.

Intercom 2008: Programação cultural

Exposição fotográfica “Mídia, Ecologia e Sociedade”Local: UFRN (galeria do NAC – Centro de Convivência), UnP (campus da av. Nascimento de Castro) e FATERN.Horário: 08h às 22h.Visitação de 02 a 06 de setembro.Entrada francaExposição itinerante - 50 anos UFRNLocal: pavilhão ao lado do Centro de Convivência - UFRNHorário: 9h às 21hCiência, conhecimento, história, tecnologia, vídeos, arte e instalações!Visitação até o dia 12 de setembro.Entrada franca

Terça-feira (02/09)

Abertura FolkcomLocal: auditório da Biblioteca Central Zila Mamede – BCZM/UFRNHorário: 09hAtração: Josivan de Chico DanielEntrada só para congressistas credenciadosBrasil-Portugal - I Colóquio bi-nacional de ciências da comunicaçãoLocal: auditório do Labcom/UFRNHorário: 19hAtração: grupo de canto Octo VociEntrada só para congressistas credenciadosLual do Intercom 2008Local: praia de Ponta Negra – lanchonete Alto AstralHorário: 20hAtrações: Frutos Da Paz + Naturalmente + Tropa Trupe cia de arteEntrada franca

Quarta-feira (03/09)

I Intervenções eco-artísticas:Local: Centro de Convivência - UFRNHorário: 12h30Atração: grupo Pau e LataEntrada francaEncerramento FolkcomLocal: auditório da Biblioteca Central Zila Mamede – BCZM/UFRNHorário: 15hAtração: grupo Bois de Reis do mestre Manuel MarinheiroEntrada só para congressistas credenciadosAbertura oficial do Intercom 2008Local: Hotel Praiamar (praia de Ponta Negra)Horário: 19hAtrações: Meirinhos do Forró + poeta Paulo Varela + KhystalEntrada só para congressistas credenciados

Quinta-feira (04/09)

II Intervenções eco-artísticas:Local: Centro de Convivência - UFRNHorário: 12h30Atração: grupo Ser EcológicoEntrada francaCinecirco – mostra de curtasLocal: circo Tropa Trupe - UFRNHorário: 17h30 às 21h30Atração: exibição de curtasApoio: Curtacom – Cinecompipoca – Cineclube Natal – Circuito fora do arEntrada francaPalco “Cidade musical”Local: Centro de Convivência – estacionamento em frente à TVU - UFRNHorário: 18h às 23hAtração: SeuZé, Retrovisor, Lunares, Rosa de Pedra, Os Bonnies e Camarones Orquestra GuitarrísticaEntrada franca

Sexta-feira (05/09)

III Intervenções eco-artísticas:Data: 05/09/2008Local: Centro de Convivência - UFRNHorário: 12h30Atração: Grupo de teatro da UrbanaEntrada francaII VarietéLocal: circo Tropa Trupe - UFRNHorário: 17hAtração: capoeira angola, palhaços, malabares, tecidos, pirofagia e muito mais.Entrada franca

Sábado (06/09)

IV Intervenções eco-artísticas:Local: Centro de Convivência - UFRNHorário: 12h30Entrada francaEncerramento do Intercom 2008Local: Centro de Convivência – estacionamento em frente à TVU - UFRNHorário: 20hAtração: Isaque Galvão e apresentações do Tropa Trupe cia de arteEntrada franca