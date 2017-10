Tudo pronto para o desfile de 7 Setembro na Praça Cívica

Camilla Kateb

Com 50 agentes de trânsito, oito viaturas e 19 batedores da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU) estarão trabalhando domingo (7).Durante toda a semana, diversas atividades foram realizadas, com destaque para as competições esportivas, apresentações das bandas de música da Marinha do Brasil e Polícia Militar, apresentações de escolas públicas e particulares, Corrida da Independência, partindo do Bope até a praia dos Artistas.“Nós não temos uma previsão de público, mais estamos contando com um número alto. Como em todo ano há um revezamento das Forças Armadas, e esse ano somos nós, da Marinha, estamos tentando manter tudo organizado para domingo Ainda falta pequenos reajuste a serem feitos, coisa pouca para ajeitar, mais tudo está ocorrendo no prazo. Esperamos que amanhã as pessoas possam desfrutar de um desfile muito bonito”, relata o Cabo da Marinha, Paulo Ricardo.Para a auxiliar de cozinha, Aparecida de Lima, “ se espera um lucro grande em vendas de salgados, refrigerantes, e outros. Não abrimos dia de domingo, porém fizemos essa pequena exceção para ganharmos um pouco mais, até porque, como domingo está sendo esperado muita gente, esperamos também ganharmos com a Pátria”.Uma atenção para os motoristas. Quem irá vir dos bairros da região sul de Natal para assistir a Parada Militar na Praça Cívica, deverá ficar atento ao trânsito que estará sendo interditado para veículos e ônibus no cruzamento da Prudente de Morais com a Rua Ceará Mirim, a partir das 6h.Quem for utilizar a avenida Hermes da Fonseca, sentido região Sul, Centro, deverá evitar a Rua Joaquim Manoel assim como a Nilo Peçanha, no Tirol, que estarão interditadas.As festividades da Semana da Pátria 2008 são uma promoção do Governo do Estado, por meio do Gabinete Civil e da Coordenadoria de Segurança.