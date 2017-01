Kovalainen larga na frente em Silverstone; Massa é nono

Heikki Kovalainen conseguiu uma volta sensacional no fim do treino classificatório e vai largar na pole position do GP da Inglaterra, que será disputado neste domingo (6). O finlandês sai pela primeira vez na frente do grid em sua carreira e colocou 0s505 em cima de Mark Webber, da RBR, que surpreendeu e marcou o segundo tempo.Felipe Massa, líder do campeonato, teve problemas em sua última tentativa e sai apenas em nono. O brasileiro da Ferrari ficou visivelmente insatisfeito com sua posição de largada. Já Kimi Raikkonen, seu companheiro de equipe, marcou o terceiro tempo no treino classificatório.Lewis Hamilton, da McLaren, decepcionou a torcida em sua corrida de casa. Ele vinha com as duas melhores parciais do treino em sua primeira tentativa, mas escapou no fim da volta. Depois, ele conseguiu só a quarta posição, uma à frente de Nick Heidfeld, da BMW Sauber, o quinto. O alemão superou Robert Kubica, seu companheiro de equipe, que não marcou tempo na superpole após ter um problema na parte traseira de seu carro. O polonês sai em décimo.Fernando Alonso, da Renault, larga na sexta posição, uma à frente de Nelsinho Piquet, seu companheiro de equipe. O brasileiro fez seu melhor treino classificatório desde sua estréia na Fórmula 1, no GP da Austrália deste ano. Sebastian Vettel, da STR, surpreendeu outra vez e conseguiu a oitava colocação no grid de largada.

Chuva rápida elimina Barrichello na primeira parte do treino

Os eliminados na primeira parte do treino foram decididos por uma chuva rápida, que caiu na metade do tempo, momento onde todos os pilotos tentam melhorar os tempos. Com isso, Rubens Barrichello e Jenson Button, da Honda, ficaram, respectivamente, em 16º e 17º. Os dois ainda tentaram uma última volta, mas não conseguiram melhorar.Nico Rosberg, da Williams, foi outro a cair na primeira parte. O alemão da Williams deu apenas seis voltas e também foi atrapalhado pela chuva. Com isso, ele vai largar apenas em 19º lugar, enquanto seu companheiro de equipe conseguiu passar para o segundo terço do treino.David Coulthard, que vai se aposentar no fim da temporada e fez o anúncio em Silverstone, foi eliminado por pouco da superpole. O escocês da RBR conseguiu o 11º e ficou menos de um décimo atrás de Nelsinho Piquet, da Renault, que avançou ao Q3. A Toyota, que teve um bom desempenho no GP da França, não se classificou. Glock sai em 12º e Trulli, em 15º.Fonte: G1