Renato Dantas é liberado após pagar fiança em Caicó

Vlademir Alexandre Polícia fará exames com bafômetros durante a festa de Sant'Ana, em Caicó

Renato Dantas também poderá responder por desacato a autoridade. Ao ser conduzido para a delegacia de Caicó, ele xingou policiais rodoviários federais. O registro de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) só será feito se os policiais quiserem.Como se negou a fazer o teste do bafômetro, Renato Dantas foi levado para a delegacia e, em seguida, para o hospital regional do Seridó, onde faria exame de sangue. Ele chegou a ser algemado e foi conduzido para a delegacia no camburão da viatura policial.A equipe da delegacia de Caicó tem 30 dias para concluir o inquérito que foi instaurado.