Terremoto atinge o Chile e causa alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o sul do Chile neste domingo (25), de acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O epicentro do tremor foi registrado a 40 km de Puerto Quellon e a 33 km de profundidade.

Não há informações sobre os danos materiais ou vítimas até o momento.

O Centro de Alerta para Tsunamis do Pacífico emitiu um alerta de tsunami para áreas em torno de mil quilômetros do epicentro e recomendou que pessoas que estejam em regiões costeiras fiquem atentas.