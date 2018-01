Escrivão da polícia se defende de acusação

Maiara Cruz Jonas: "Disparei os tiros para inibir uma possível ação dele".

Foi assim que reagiu o escrivão Jonas Nunes de Souza, lotado no 9º Distrito Policial, na zona Norte de Natal, sobre a acusação de que teria tentado matar um homem identificado por André, na tarde do último domingo (21), em Macau.O escrivão relata que, acompanhado de um irmão e de um policial militar, foi até uma residência na zona rural da cidade onde estava André.“Fui até lá apenas para conversar e evitar que ele (André) voltasse a agredir meu irmão ou outra pessoa da minha família”, conta, acrescentando que chegando lá foi recebido com hostilidade.Jonas disse que foi armado devido a sua profissão e também como uma forma de se resguardar, pois ele denunciou policiais corruptos ao Ministério Público (MP).Segundo Jonas, os advogados dele estão entrando com habeas corpus "para trancar o inquérito".