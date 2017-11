Conhecimento em gestão é tudo!

Fotos: Vlademir Alexandre Mabele Dutra, gestora do Empresa Viva.

"Estar bem informado é fundamental", diz Roberto Máximo.

Ao analisar os dados, especialistas em orientação empresarial do Sebrae no RN concluíram que o bom resultado verificado junto às empresas locais se deu devido à elevação do nível educacional dos empreendedores e a uma maior busca por ferramentas de gestão - esses dois fatores, essencialmente."Está havendo uma maior procura por informação nesse sentido, mas ainda há uma boa parcela de pessoas que não têm a menor idéia de como gerir o negócio nem de onde buscar as ferramentas para isso", ressalta a administradora de empresas Mabele Dutra, analista no Sebrae da Unidade de Orientação Empresarial Central Fácil e gestora do programa Empresa Viva.De acordo com ela, muitos empresários acham que seus problemas são devido a dificuldades financeiras, quando na verdade a origem está na falta de conhecimento de gestão, condição que fatalmente leva a empresa a fechar as portas prematuramente.O programa Empresa Viva foi criado em 2005 exatamente para diminuir o índice de mortalidade nas micro e pequenas empresas potiguares. Em 2004, o Sebrae realizou um levantamento no Estado e chegou a um dado preocupante: 46% das empresas morriam antes de completar o segundo ano de vida, fase mais crítica."Foi feita a pesquisa e, diante do resultado, o Sebrae apresentou o programa como uma das medidas para minimizar o alto índice de mortalidade. Visitando as empresas, foi possível levantar as causas dos problemas. Entre eles, a falta de conhecimento da atividade e má gestão. A partir daí, desenvolvemos algumas metodologias de gestão e juntamos a outras já existentes", diz Mabele.O programa, exclusivo do Rio Grande do Norte, tem cinco módulos - um deles dedicado somente ao plano de negócio -, e é voltado para quem já tem empresa aberta e também para quem ainda não possui empresa mas já tem a idéia do negócio no qual pretende investir."Manter a empresa é ainda mais complicado do que abrir. Exige dedicação exclusiva, conhecimento profundo da atividade e também que a pessoa esteja atenta a tudo que acontece no mercado, às inovações em serviços e produtos", orienta Mabele.É importante também, segundo a gestora do Empresa Viva, se capacitar, participar de congressos e eventos na área de atuação e fazer parte de grupos do segmento. "O Sebrae tem um projeto chamado Núcleo de Empreender, que reúne empresários de um mesmo segmento para trocar idéias e experiências. Alguns desses núcleos evoluem para redes e entidades", diz.Além da consultoria de especialistas em orientação empresarial, no Sebrae o empresário tem acesso a uma biblioteca com diversos títulos sobre gestão de empresas. "Temos um grande acervo, que pode ser consultado das 8h às 12 e das 14h às 18h, e ainda a biblioteca online, mas muita gente desconhece o serviço", fala Mabele.O Sebrae ainda promove, todos os meses, palestras gratuitas sobre controle financeiro, atendimento ao cliente, técnicas de vendas, gestão de RH e outros assuntos imprescindíveis a uma boa gestão empresarial. Aí, é só pôr em prática todo o aprendizado e trabalhar, mas trabalhar muito. E fica a dica para o empreendedor visitar o site www.sebrae.com.br . É capaz de, com um clique, ele descobrir o que fazer para seu negócio deslanchar.Roberto fez pós-graduação em marketing e está sempre participando de congressos do setor. Também procura ler tudo o que diz respeito à sua área de atividade, em revistas e na internet."Estar bem informado é fundamental", ensina o empresário, que ainda arranja tempo para dar treinamento a novos corretores, o que não deixa de ser uma maneira de estar sempre se reciclando.Ele frisa que para começar um negócio é preciso, antes, vislumbrar um mercado.Foi o que fez. Trabalhava há muitos anos na Caixa Econômica e lá lidava exatamente com gestão em previdência, capitalização. Percebeu que existia um mercado e investiu. Conhecimento da atividade, já tinha bastante.Já se passaram dez anos desde essa decisão. Roberto hoje emprega quatro funcionários em sua empresa e tem quase mil clientes. Mas ninguém pense que é fácil ser pequeno empresário. "Tenho R$ 8 mil somente de custo fixo, e preciso gerenciar a empresa para ter a margem de lucro. Isso exige dedicação exclusiva, sem décimo terceiro, férias.... Não é todo mundo que quer isso".Segundo ele, é preciso ter o perfil de empreendedor. "Tem gente que nasceu para ser empregado. É mais cômodo. Abrir uma empresa é correr risco", diz Roberto, que está sempre à procura de nichos de mercado ainda não explorados por outras empresas. Um deles é o seguro de engenharia, onde é especialista na área, tendo inclusive ministrado cursos de gestão de seguros para engenheiros e arquitetos no CREA em Natal e Mossoró.