Quero abrir meu negócio. O que faço?

Diariamente, uma média de 15 pessoas procura a Unidade de Orientação Empresarial do Sebrae no Rio Grande do Norte. Pouco mais da metade busca informações para melhorar o empreendimento que já tem, enquanto a outra parte (correspondende a 47,9% do público) quer ajuda para começar o próprio negócio. O passo inicial, que é buscar orientação especializada, eles já deram.



Contando com consultores capacitados, o Sebrae oferece todo o apoio necessário para facilitar a vida de quem quer se tornar um empreendedor bem sucedido, e sem cobrar um centavo, o que é melhor. A instituição ajuda o candidato a empresário em todas as etapas, desde a definição do negócio, com a sugestão de 350 idéias diferentes, nos segmentos de serviço, comércio, indústria e agronegócio, e até mesmo depois da empresa ser aberta.



Definida a idéia, o passo seguinte é o plano de negócio. “O Sebrae dá toda a ajuda para o planejamento, seja por meio de capacitação ou de ferramentas empresarias, como vídeos, consultoria on line e idéias montadas”, diz o analista de crédito Pablo Freitas de Farias, que também orienta micro e pequenos empresários.



Segundo o analista, o plano de negócio é o alicerce de todo empreendimento e o caminho mais seguro para o êxito, embora não seja infalível, pois há uma série de outros fatores que influenciam no negócio, dentre os quais, a gestão. “A gente costuma dizer que quem sempre planeja, às vezes erra; e quem nunca planeja, às vezes acerta”, resume Pablo.



Ele compara o plano de negócio à preparação para uma viagem, ocasião em que a pessoa tem que se programar, saber onde vai, a distância a ser percorrida e quanto vai gastar, entre outros detalhes, a fim de evitar problemas.



Na montagem do plano de negócio, é feita uma pesquisa de todos os itens que o pretenso empreendedor precisa saber. Na parte de mercado, por exemplo, são levantadas informações quanto à localização, público alvo, concorrentes e fornecedores. Na parte financeira, quanto ele vai precisar, previsão de receita, preços dos produtos e o custo fixo do negócio.



O passo seguinte é a legalização. Por meio de uma parceria com a Junta Comercial do Rio Grande do Norte (Jucern), o Sebrae disponibiliza, na parte da tarde e da manhã, um contador que orienta sobre toda essa parte contábil e legal, fornecendo informações sobre a documentação e tributos, por exemplo.



Com a empresa legalizada, é hora de buscar capital para viabilizar o negócio. O empreendedor pode fazer uma pesquisa junto aos bancos, buscando a linha de financiamento mais conveniente, mas também pode facilitar sua tarefa procurando o Sebrae, que faz as vezes de intermediador entre o empresário e o banco.



“Entre as linhas de crédito disponíveis para micro e pequenos empresários, a melhor do Brasil hoje tem juros de 0,47% ao mês, com carência de até quatro anos e prazo de até 12 anos”, informa o analista de crédito Pablo Freitas de Farias.



Liberado o empréstimo, é só trabalhar para tocar a empresa. E se o empresário precisar de capacitação gerencial ou consultoria em marketing, também pode procurar o Sebrae. Agora, pretensos empresários, prestem atenção em duas dicas de Pablo que podem fazer toda a diferença para vocês não “meterem os pés pelas mãos”:



“Não aconselho pessoa alguma a investir num negócio apenas pela necessidade, simplesmente por ver que um outro investiu e se deu bem. O mais importante é o sentimento, gostar do que está fazendo e saber fazer. Por isso que a primeira providência que tomamos no Sebrae é perguntar porque o candidato quer montar uma empresa. A outra orientação é para a pessoa procurar saber se tem o perfil de empreendedor. Nós aqui oferecemos um curso de nove dias em que os participantes fazem essa avaliação. E muitos descobrem que não têm o perfil de empreendedor”.