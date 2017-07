Sandro Pimentel: "Vamos combater o assédio moral nas escolas"

O jornalista Alan Oliveira, da equipe do

Nominuto.com

pergunta aos candidatos sobre educação.





Alan Oliveira - O que os senhores pretendem fazer para que o professor passe a gostar de dar aula e para que o aluno goste de freqüentar as aulas? O que está errado e o que é preciso ser feito para melhorar o ensino público municipal?



Sandro Pimentel -

A questão da educação é de muita relevância. É vergonhoso saber que na nossa cidade, se colocarmos os analfabetos da nossa cidade juntos seria o equivalente a quinta mair cidade do Nordeste. Vamos erradicar com o analfabetismo. O programa Escola Aberta, por exemplo, é muito bom, mas em Natal não atinge um terço da população. Natal tem 75 escolas municipais, pouco mais de 20 têm o programa. As escolas precisam abrir nos fim de semanas e feriados para proporcionar atividades interativas entre os estudantes e a sociedade. A melhoria das qualidades de trabalho dos docentes passa por incentivo e motivação no ambiente de trabalho.Precisamos combater também o assédio moral que existe dentro das escolas.