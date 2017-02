Ampliação da Via Costeira pode sair do papel Audiência marcada para esta segunda-feira (14) deverá ser a última para discutir o projeto.

Após passar dois anos embargada, a obra de ampliação da Via Costeira pode estar próxima de sair do papel. Nesta segunda-feira (14), às 9h, será realizada aquela que se espera ser a última audiência para discutir o projeto.



O Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte (DER) já firmou contrato com a empresa EIT para a execução da obra. Os R$ 6 milhões que serão investidos já estão assegurados.



A ampliação da Via Costeira faz parte do Programa de Restauração de Eixos Rodoviários, iniciado em novembro de 2005, que previa a restauração de 1.193 km. Destes, faltam apenas 25 km em Caicó e os 9 km da Via Costeira.



Desde o primeiro projeto, a obra passou por uma reformulação e gerou muita discussão por parte dos órgãos ambientais e Ministério Público, em razão da retirada dos coqueiros. Até que foi embargada há quase dois anos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb).



Pelo projeto, a via, que hoje tem duas pistas de três metros cada, e dois acostamentos de 1,5 metro, passará a ter duas pistas de 7 metros cada, sendo divididas em duas faixas de rolamento cada uma.



A calçada, que fica do lado das dunas, será retirada e passará a ser dividida com a ciclovia. “Não estamos aumentando em nada a área utilizada. Mas, com a readequação, a pista passará de 9 metros de largura para 17 metros, sem contar a calçada”, detalha Caio Pascoal, diretor de obras e operação do DER.



O projeto ainda prevê a retirada dos vários canteiros onde ficam os coqueiros, e a construção de um canteiro central, para onde os coqueiros devem ser transplantados. Também serão construídas quatro rotatórias e algumas ilhas de retorno.



Na audiência de segunda-feira, que foi solicitada pela Semurb, serão apresentados os Estudos de Impacto Ambiental – EIA, que contém informações sobre os diferentes tipos de impactos ambientais com medidas e o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.



“Se tudo for resolvido na audiência e a Semurb desembargar a obra, é só dar a ordem de serviço. Caso seja pedida alguma modificação, teremos que fazer”, explica Caio Pascoal.