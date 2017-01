Grand Prix: brasileiras superam italianas por 3 a 0 e mantêm liderança

Fibv.org Seleção brasileira comemora vitória sobre a Itália

O bloqueio brasileiro mais uma vez foi o principal fundamento da equipe, única que ainda não perdeu sets nesta reta decisiva da competição. Para Sheilla, que joga na Itália há quatro temporadas, o resultado teve um significado ainda maior: foi a 50a. vitória na carreira no Grand Prix.Walewska foi a maior pontuadora da seleção brasileira, com 13 pontos, sendo dez de ataque e três de bloqueio. Mas foi a italiana Francesca Piccinini quem mais marcou na partida. Foram 16 pontos, todos de ataque.A Itália começou na frente. Com Francesca Piccinini inspirada, a equipe italiana abriu uma vantagem de dois pontos – em um erro do Brasil e em um contra-ataque: 5/3. Um saque desperdiçado por Piccinini e com um bloqueio de Sheilla, veio o empate.O equilíbrio manteve-se até 16/16, apesar de a seleção brasileira ter colocado dois pontos de diferença em quatro oportunidades: 9/7, 11/9, 12/10 e 13/11. O bloqueio brasileiro funcionou. Ou fazia o ponto, ou amortecia as finalizações das adversárias. Com Walewska, Mari e Thaísa na rede, o fundamento foi decisivo para a vitória por 25 a 21, em 21 minutos.Novamente as duas equipes mantiveram um equilíbrio no início do segundo set, até o placar igual em dez pontos. A partir daí, a seleção brasileira dominou com um saque e um bloqueio eficientes, e abriu a maior vantagem na partida. Em um erro de saque italiano, a vitória do Brasil veio por 25 a 17, mais uma vez em 21 minutos.No terceiro set, o Brasil começou arrasador. Com um bloqueio de Thaísa: 3 a 0. Uma vantagem que o time conseguiu manter até determinado momento, abrindo 11/6 no placar. Quando o marcador estava 12 a 9, a italiana Martina Guiggi foi para o saque. Fez dois pontos consecutivos. O empate da Itália veio em um erro de ataque brasileiro. Continuando no saque, Martina conseguiu um contra-ataque para o seu time, que passou à frente: 13/12.As duas equipes mantiveram o equilíbrio até o empate em 21 pontos. Um contra-ataque de Mari, outro de Sheilla, e dois erros de finalização das italianas selaram a vitória do Brasil por 25 a 22 após 24 minutos.O Brasil começou jogo com Fofão, Walewska, Thaísa, Sheilla, Mari e Paula. Líber Fabi. Entraram ainda Fabiana e Sassá.

* Fonte: www.cbv.com.br.