Copa dois de Julho: América enfrenta o Bahia nas oitavas de final Competição é disputada na cidade de Dias D'ávila, que fica distante cerca de 50 quilômetros de Salvador.

Não é só pela série B que o Bahia enfrenta um representante do Rio Grande do Norte – o ABC – na terça-feira (8). O time juvenil do tricolor baiano encara o América pelas oitavas de final da copa Dois de Julho.



O jogo será disputado no Estádio Municipal de Dias D'ávila, cidade que fica distante cerca de 50 quilômetros de Salvador, e começa às 19h40.



Confira todos os confrontos:



FEIRA DE SANTANA

10h - Fluminense de Feira (BA) x Desportivo Brasil (SP)

15h - Goiás (GO) x Grêmio (RS



CAMAÇARI

14h - Atlético (PR) x Atlético (MG)

15h40 - América (MEX) x Internacional (RS)



AMÉLIA RODRIGUES

14h - Coritiba (PR) x Amélia Rodrigues (BA)

15h40 - Cruzeiro (MG) x Atlântico (BA)



DIAS D' ÁVILA

18h - Vitória (BA) x Corinthians (AL)

19h40 - América (RN) x Bahia (BA)



*Com informações do site do Bahia