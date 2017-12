Delegado da PF reage a assalto e mata bandido Fato ocorreu por trás do Natal Shopping na noite de quarta-feira (17). Assaltante foi morto com quatro tiros.

O delegado da Polícia Federal Christian Gomes Bezerra reagiu a uma tentativa de assalto e matou o acusado. O fato aconteceu na noite da quarta-feira (17) por trás do Natal Shopping.



Segundo informações da polícia, o delegado estava chegando em seu carro quando foi abordado por um homem que desceu de um Palio e o abordou exigindo o relógio e que ele saísse do veículo.



Nesse momento, o delegado reagiu e atirou quatroi vezes contra o assaltante, que morreu no local. Não foram encontrados documentos que identificassem o acusado.