Clodoaldo Silva conquista primeira medalha em Pequim

Arquivo Nominuto Clodoaldo Silva, nadador.

Ao lado de Daniel Dias, Joon Seo e Adriano Lima, Clodoaldo Silva, que abriu o revezamento, conquistou medalha de bronze e voltou a sorrir. Após duas reavaliações funcionais, o potiguar teve que mudar da classe S4 para a S5.Nesta quinta, além da medalha de bronze do revezamento, o Brasil conquistou ouro com Daniel Dias, nos 200m medley S5 e prata com André Brasil, também nos 200m medley, mas na classe S10.