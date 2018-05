Cientec recebe dois mil visitantes no segundo dia A maioria é aluno do ensino fundamental da rede pública.

A Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura (Cientec) recebeu cerca de dois mil visitantes no segundo dia, esta quarta-feira (22). A maioria é de alunos do ensino fundamental da rede pública que puderam conhecer os diversos trabalhos e aprender mais sobre meio ambiente, saúde, educação, cidadania, ciência e tecnologia.



Os alunos da rede pública também estão apresentando trabalhos e realizando apresentações culturais e espetáculos musicais com artistas da terra.



Segundo os organizadores da Cientec, o evento está correspondendo às expectativas em relação ao nível de trabalhos e visitantes.



Na programação desta quarta-feira (22), se apresentam os artistas do Sexteto Potiguar, Sueldo Soares e a banda Uskaravelho, a partir das 19h.