Dois homens são assassinados nas Rocas durante a madrugada

Fred Carvalho Jorge Ivan foi morto com um tiro na cabeça nas Rocas

Rogério Damásio, que tinha 30 anos, foi assassinado com dois tiros na cabeça na rua Monte Carlo. Borracha, como era conhecido, não tinha profissão estabelecida e, segundo moradores que não quiseram se identificar, sustentava o vício com pequenos roubos ou furtos no bairro.Já Jorge Ivan, de 27 anos, era entregador. Ele estava separado da mulher, Michele Maria da Costa, havia uma semana. “Nós tínhamos brigado e resolvemos dar um tempo. Não sei o que aconteceu para ele ser assassinado dessa forma”, lamentou Michele. Jorge Ivan foi assassinado com um tiro na cabeça na favela do Jacó. De acordo com moradores do bairro, ele também era usuário de drogas.Em ambos os casos a polícia ainda não tem pistas sobre quem seriam os autores dos crimes. As investigações dos assassinatos ficarão sob responsabilidade da equipe do 2º Distrito Policial, nas Rocas. Os corpos de Jorge Ivan e Rogério Damásio já foram levados para o Itep para necropsia e devem ser liberados para enterro à tarde.

Homem atira em criança

A polícia também registrou uma tentativa de homicídio contra uma criança no Bairro Nordeste. Por volta das 22h45, Cícero do vale Ribeiro, de 40 anos, sacou um revólver calibre 38 na rua Jandira e começou a efetuar disparos. Um dos tiros atingiu a perna direita de um menino de 8 anos.Policiais militares foram até o local, desarmaram Cícero do Vale e o prenderam. O menino, cujo nome não foi repassado, passa bem.