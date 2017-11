Nesta quinta-feira (11) o céu permanecer parcialmente nublado. Pancadas de chuva fracas e isoladas ao longo da faixa litorânea leste podem ocorrer durante a madrugada e início da manhã.As pancadas de chuvas ocorrerão devido ao efeito do Sistema de brisa. No interior a predominância será de céu claro com poucas nuvens.Em Natal, a temperatura máxima é de 28º C e mínima de 22º C.

Fonte: Emparn