Emparn prevê chuvas fracas e isoladas nas próximas 24 horas para o litoral do RN

Maiara Cruz Quinta-feira de céu nublado em Natal

O céu se apresentará parcialmente nublado, podendo ocorrer pancadas de chuvas. Para o fim de semana, há uma pré-previsão de chuvas mais significativas no domingo.Segundo o meteorologista da Emparn, Gilmar Bistrot, as chuvas previstas para as próximas 24 horas estão sendo causadas pelo sistema de brisa, associadas às ondas de leste (agrupamento de nuvens que vêm do Oceano Atlântico).Já no fim de semana, as possíveis chuvas acontecerão em virtude da estabilidade de origem oceânica.Sobre as madrugadas mais frias sentidas em Natal e no interior, ele informou que a presença de águas frias no Oceano Pacífico facilitam a circulação no Nordeste.“Para os próximos dias, nós teremos nas madrugadas de Natal temperaturas em torno de 18º. No interior, nas áreas serranas, em torno de 15º a 16º. Quem quiser curtir o frio não precisa ir para o Sul”.