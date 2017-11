Julgamento de Fafá Rosado será na próxima semana

O julgamento da prefeita de Mossoró Fafá Rosado (DEM), que tenta reaver o registro de candidatura à reeleição, será realizado na próxima semana. O juiz Fábio Hollanda, relator do caso, solicitará à secretaria judiciária do Tribunal Regional Eleitoral que informe os demais juízes da Corte e aos advogados da prefeita.De acordo com Fábio Hollanda, ainda não é possível determinar o dia exato em que o caso estará sendo analisado pelos magistrados, mas será solicitada prioridade na apreciação do recurso de Fafá Rosado, sendo possível que o processo esteja na pauta na quarta-feira (24), em sessão extraordinária, ou na quinta-feira (25).“O julgamento será na próxima semana, no que depender de mim. Só não ocorreria se surgisse algo de maior relevância, o que eu não acredito que vá acontecer”, disse Fábio Hollanda.Debruçado sobre o caso desde o último domingo (14), o juiz diz que só irá expor seu posicionamento durante a declaração do voto e relatório durante a sessão do TRE. O que há, até o momento, é o parecer do procurador regional eleitoral, Fábio Venzon, que sugeriu a improcedência do recurso e a conseqüente manutenção da cassação do registro de Fafá Rosado.

Substituto?

O deputado Betinho Rosado (DEM) está no estado e só retornará a Brasília após as eleições. O nome do parlamentar é um dos possíveis substitutos de Fafá Rosado na disputa pela Prefeitura de Mossoró, na hipótese de que a prefeita seja impedida de disputar a reeleição. Contudo, Betinho não vem cogitando esta possibilidade.“O deputado está trabalhando em prol da candidatura de Fafá Rosado e crê que ela continuará na eleição”, limitou-se a dizer a assessoria de imprensa de Betinho Rosado.