Grupo de pessoas protesta resultado das eleições em frente ao cartório de Parnamirim

Thyago Macedo Partidários de Gilson Moura denunciaram que 60 urnas estariam violadas.

Thyago Macedo Manifestantes se "animaram" ao ver chegada de equipe de televisão.

Cerca de 500 pessoas participam da manifestação e seis delas foram detidas por policiais militares praticando desordem ou desacato. Aos gritos de "ado, ado, ado, Gilson Moura foi roubado", os partidários reclamavam que 60 urnas eletrônicas utilizadas na eleição do domingo (5) para prefeito daquela cidade estariam adulteradas.Com isso, os manifestantes interditaram a rua Pires de Campos em frente ao cartório eleitoral de Parnamirim. De acordo com Eliane Oliveira, chefe do cartório, todas as urnas utilizadas no pleito chegaram às seções lacradas direto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Natal. "Se eles tem que acusar alguém de fraude, devem procurar o Tribunal, pois a carga das urnas foi feita lá", explicou.O curioso é que desde o final da tarde os partidários de Gilson Moura se encontravam na frente do cartório e apenas um ou outro gritava em forma de protesto. No entanto, com a chegada de uma equipe de televisão, os ânimos se acirraram e os manifestantes se aglomeraram na calçada do cartório e se rebelaram na frente da câmera.*Atualizada às 20h02 para acréscimo de informações