Saúde é o tema principal dos candidatos Programa desta quarta-feira (17) trouxe propostas de alguns candidatos para a saúde em Natal.

Os candidatos à Prefeitura de Natal aproveitaram o tempo destinado no horário eleitoral desta segunda-feira (15) a apresentar mais propostas de governo, principalmente relacionadas à área da saúde.



Coligação “É melhor para Natal”



Wober Júnior ressaltou a importância da mulher e citou projetos voltados para elas em seu plano de governo.



Coligação “Natal Melhor”



O programa começou fazendo referência à pesquisa do Ibope. A candidata Micarla de Souza abordou os problemas de drenagem ocorridos com as chuvas que caem na cidade e citou quais projetos têm para a área.



Coligação “Liberta Natal”



Joanilson Rego lembrou a Operação Impacto questionando a posição dos adversários diante do episódio na Câmara Municipal.



PSTU



Dário Barbosa lembrou do seu compromisso de governo com os trabalhadores.



PSOL



Sandro Pimentel abrodou o saneamento ambiental como prioridade em seu programa de governo.



PSL



Pedro Quithe citou a saúde como uma de suas prioridades de campanha de governo e falou de seus projetos.



Coligação “União por Natal”



Fátima Bezerra também cita seus projetos para a área da saúde de Natal.



PTC



Miguel Mossoró mostrou a Ponte Newton Navarro e fez alusão ao seu projeto da ponte até Fernando de Noronha.