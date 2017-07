Caern garante que irá recuperar vias esburacadas

Delma Lopes “Os buracos vão ser tapados”.

O secretário municipal de obras e viação, Damião Pita, foi claro ao dizer que há pontos que não são recuperados porque neles estão sendo realizadas obras de saneamento. Pita informou que enviou 50 fotos desses locais para a Caern.O gerente da regional Natal/Sul da companhia, Lamarcos Teixeira, confirmou o recebimento do material e disse que não entende a declaração do secretário como uma “acusação”.De acordo com o representante da Caern, “os buracos vão ser tapados”. A justificativa para a demora no “conserto” é de que estão primando pela qualidade do serviço. Aliás, a população tem reclamado muito que quando a obra termina “os buracos são tapados de qualquer forma e a pista fica toda irregular”, reclama Sandra Queiroga, moradora do bairro Lagoa Nova.

Clandestinos

De acordo com Lamarcos Teixeira, o grande volume de chuvas que ultrapassou a previsão dos metereologistas para Natal, “mais de 210 milímetros”, a rede de esgotos ficou saturada e houve vazamentos.Além disso, segundo o gerente regional Natal/Sul da Caern, há pessoas que fazem ligações com as redes de esgoto da Caern de “forma clandestina”, na tentativa de evitar que as águas pluviais se acumulem em suas residências.“nós temos um contrato permanente com uma empresa, e pedimos que o processo de recuperação fosse acelerado”, garantiu. A recuperação começará pelas avenidas mais movimentadas como a Bernardo Vieira e Prudente de Morais.A Caern disponibiliza um telefone para denúncias, o 3232-4321. Clique aqui para assistir a entrevista de Lamarcos Teixeira, gerente da Regional Natal/Sul para a TV

Nominuto.