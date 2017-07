Ponte Preta 1 x 2 ABC: tempo real Equipe paulista está no G4 e comemora seu aniversário de fundação. Já o ABC tem um adversário difícil e precisa do resultado para não ficar mais próximo da zona de rebaixamento.

FIM DE JOGO



44 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Rodriguinho acerta belo passe para Jean Carioca, que mais uma vez na saída de Aranha bate e vira o placar a favor do alvinegro.



39 minutos - Jogo vai entrando nos minutos finais e o empate persiste.



35 minutos - Jean Carioca sofre falta quando partia em direção ao gol da Ponte Preta.



31 minutos - Empate fora de casa é considerado um bom resultado pelo alvinegro, mas ainda faltam, pelo menos, 15 minutos para o fim do jogo.



27 minutos - Quaaaase!! Jean Carioca faz boa jogada pela direita e encheu o pé, mas Aranha faz grande defesa.



23 minutos - Precavido, ABC não se expõe para não tomar o contra-ataque da Macaca.



20 minutos - Principio de tumulto no meio-campo envolvendo jogadores dos dois clubes, mas o árbitro tenta contornar a situação.



13 minutos - Quaaase!! Ponte dá sufoco dentro da área do ABC. Paulo Musse falha e, por pouco, a Macaca não faz o segundo gol.



7 minutos - Quaaaase!!! Por pouco, Jean Carioca não marca o gol da virada, mas a bola desviou no goleiro Aranha.



5 minutos - Ponte chega tentando marcar o segundo gol, mas erra nas finalizações.



2 minutos - Jogo é bem marcado no começo do segundo tempo.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



44 minutos - Paulo Musse afasta a bola da área dando um soco nela.



43 minutos - Ferdinando Teixeira pede calma aos jogadores. Primeiro tempo se aproxima do fim.



40 minutos - ABC ganha mais tranquilidade dentro de campo e começa a trabalhar os passes.



37 minutos - Lance perigoso na área alvinegra e Bosco põe para escanteio.



33 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ABC!! Jean Carioca recebe passe dentro da área e bate na saída de Aranha para empatar o jogo, em Campinas.



26 minutos - Alvinegro potiguar busca jogada no ataque para empatar ainda no primeiro tempo, mas sem eficiência.



22 minutos - Quasssse!! Boa jogada pela esquerda do ataque da Macaca e Marcelo bateu à esquerda do gol.



20 minutos - ABC ainda não se encontrou na partida e não leva perigo ao goleiro Aranha.



16 minutos - Defesa alvinegra aparenta insegurança e a Ponte procura aproveitar isso.



13 minutos - Quaaaase!!! Renato cobra bem a falta e a bola passa à esquerda do gol enquanto Paulo Musse faz apenas o golpe de vista.



12 minutos - Falta perigosa a favor da Ponte Preta e, por reclamação, Ben-Hur recebe cartão amarelo.



7 minutos - Ponte Preta pressiona o ABC em busca do segundo gol.



5 minutos - GOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA!! Saída errada do ABC com Fabiano e Luis Ricardo aproveitou para roubar a bola, driblar Paulo Musse e abrir o placar.



3 minutos - ABC tenta chegar pelas laterais, mas esbarra na defesa da Ponte.



1 minuto - Ponte Preta já dá seu "cartão de visitas" e chega no ataque com bola cruzada na área.



Ponte Preta e ABC se enfrentam no estádio Moisés Lucarelli pela décima oitava rodada da série B. A Macaca, como é conhecida a equipe paulista, está no G4 e comemora mais um aniversário.



Já o ABC não vem numa das melhores fases e precisa de um bom resultado diante da Ponte para não piorar sua situação na série B.