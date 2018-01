"Não acredito que o cidadão Lula possa interferir na minha campanha", diz Micarla

Maiara Cruz Apesar de Lula, Micarla tem a certeza de que vai ganhar no primeiro turno.

– Isso aconteceu por falta de planejamento. O planeta vem passando por várias mudanças climáticas, provocadas pelo aquecimento global. Uma das conseqüências disso é que o índice de chuvas que caem em Natal é muito maior. Natal possui um sistema de drenagem para suportar chuvas de até 120 milímetros a cada 24h. Apenas este ano já ocorreram quatro precipitações que superaram este volume, então é óbvio que a cidade não está preparada. Nós nos propomos a fazer com que o plano de drenagem e manejo de águas que está sendo elaborado seja colocado em prática. Outro ponto são as lagoas de captação – sistema adotado na capital para fazer a drenagem – e que estão completamente sem manutenção, além de possuírem ligações clandestinas com esgotos. Nós vamos fazer a manutenção das lagoas.– A Prefeitura de Natal tem um contrato com a Caern. Nele está previsto que até 2007, ou seja, no ano passado a cidade de Natal deveria estar 60% saneanada. Em 2009, já deveríamos ter uma área de 80% nesta situação, mas não está sendo cumprido. Na minha opinião, este contrato deve ser concretizado. A prefeitura deve cobrar da Caern e se não tiver condições de cumprir, então cancele e procure outros parceiros. Para se ter uma idéia, a Agência Reguladora de Saneamento básico desconta de cada cidadão o equivalente a 1,5% do valor da conta para fiscalizar os serviços.– Falta saneamento, falta saúde. Hoje, 80% das pessoas que vão a um posto de saúde são por doenças ocasionadas pela má qualidade da água. A nossa água que há pouco tempo era considerada de excelente qualidade, e que pessoas de cidades vizinhas vinham aqui para bebê-la. Para mudar esta situação, primeiro vamos investir em saneamento, segundo iremos trabalhar para melhorar de verdade a saúde na nossa cidade. Não adianta ter 60 postos de saúde em Natal e a maioria não funcionar. Eu estive em Igapó e um senhor me abordou e fez um pedido para que, se eu ganhasse, não implantasse mais nenhum posto de saúde. Eu fiquei espantada, mas logo em seguida ele complementou dizendo que bastava colocar os que já existiam em funcionamento. É isso que a população deseja. Precisa haver uma otimização dos recursos. Não tem cabimento nós estarmos no século 21 e uma cidade como essa não ter uma saúde integrada. Mas a nossa maior proposta é repetir o que está sendo feito em Mossoró. Lá, ao lado de cada posto de saúde, há uma unidade de pronto-atendimento 24h. O que nós pretendemos é instalar quatro UPAs aqui em Natal. Além disso, precisamos valorizar os profissionais da saúde.– Eu costumo dizer que o problema do trânsito é extremamente democrático e que ele atinge desde o cidadão que anda de bicicleta e não tem dinheiro para pagar a passagem de ônibus até quem o utiliza. Nós precisamos incentivar o uso do transporte coletivo, mas para isso é necessário cobrar dos empresários investimentos para torná-lo de qualidade.– Há pessoas que me dizem pra eu não falar sobre o VLT porque parece Papai Noel, um negócio que não chega nunca, mas pela CBTU existe um projeto deste VLT para Natal. E quando foi lançado o PAC da mobilidade urbana com vistas à Copa do Mundo de 2014, a então ministra do turismo, Martha Suplicy, disse que Natal terá os recursos para implantar o seu metrô, e ela nem se referiu ao de superfície, e sim ao mais caro, que é o subterrâneo. Na época, eu fui ao plenário da Assembléia Legislativa e usei aquele momento para questionar por que deveríamos esperar até 2014. E se o dinheiro vier e Natal não for escolhida para ser sede da copa, a gente terá que devolver o dinheiro? Mas os recursos estão previstos.– Hoje as secretarias municipais de defesa social são incentivadas pelo próprio Governo Federal, que disponibiliza, através de um programa chamado Pronasci, a quantia de 6 bilhões e 700 milhões de reais que o governo pretende disponibilizar para prefeituras e governos no que diz respeito à defesa social. Além disso, eu já vi exemplos em Diadema, no estado de São Paulo, que era considerada a cidade crime do país e depois de uma trabalho de prevenção reduziu os índices de criminalidade. Aqui, dos 158 homicídios registrados nos primeiros 6 meses do ano, 60% foram cometidos por jovens com menos de 24 anos de idade. Então você já sabe onde está o público alvo, e assim chegamos a conclusão de que o jovem está sendo o algoz e a vítima da violência. O que se pode fazer? É trabalhar a prevenção e fazer com que aquele jovem, tido como “poderoso” na sua região porque tem uma arma e trabalha com traficante, passe a ser conhecido porque é o melhor atleta daquele bairro, ou o melhor músico, o melhor aluno. Nós vamos ter programas de incentivo na área da cultura, do esporte, do lazer e para isso vamos atrás dos recursos com o Governo Federal.– A minha maior pesquisa é a que eu estou vendo nas ruas. Ontem nós fizemos a maior carreata já vista em Natal, com cerca de 1.500 carros nas ruas. Carros estes que não tiveram o combustível pago, nenhum cargo comissionado. São pessoas que querem dar o seu apoio à nossa candidatura. Nós chegamos, por exemplo, na Itapetinga, local onde foi realizado o comício com o presidente Lula e lá as pessoas fizeram um verdadeiro cordão humano dizendo que nos apoiava. Então, essa é a pesquisa em que acredito e que mostra que o povo quer que a eleição seja decidida no primeiro turno.– Eu não acredito que interfira, até porque a população de Natal já o tinha visto no programa eleitoral. Tinha visto quem era a candidata apoiada pelo cidadão Lula, pois é bom que se diga que na condição maior de presidente do país ele não pode ter uma candidata. Então o cidadão Lula, filiado ao PT, estava ali se colocando a favor de uma correligionária dele, e nada mais natural.– A nossa coligação é a que tem apresentado uma proposta mais decente para a população. Nós passamos mais de um ano pesquisando, debatendo através do nosso Fórum Natal pela Sustentabilidade propostas exeqüíveis em cima de casos de sucesso em gestão pública de outros municípios. Essa é uma proposta de uma Natal melhor, não uma Natal de fantasia. É por isso que votar em Micarla é a melhor opção.