Distância entre Micarla e Fátima cai para 9,25% A pesquisa Tribuna do Norte/Consult aponta uma queda da candidata do PV. Um ponto percentual separa o primeiro do segundo turno.

A corrida à Prefeitura de Natal está cada vez mais acirrada. A mais recente pesquisa da Tribuna do Norte/Consult, realizada entre os dia 10 e 12 de setembro, aponta que a candidata Fátima Bezerra subiu 2,3% em relação a Micarla de Sousa.



A entrevista, realizada com 1.020 pessoas, revelou que a candidata da coligação Natal Melhor aparece com 39,08%, enquanto a da União por Natal tem 29,83% das intenções de voto. Os dados mostram ainda que apenas um ponto percentual separa o primeiro do segundo turno.



Segundo a pesquisa, houve uma redução de 2,75% na distância entre Micarla e Fátima. A primeira rodada da pesquisa, realizada entre os dias 27 e 28 de agosto, apontava que Micarla de Sousa aparecia com 39,5%, contra 27,5% de Fátima. Em comparação com a primeira pesquisa Consult, realizada entre os dias 26 e 27 de julho, a candidata do PV despencou 10,62%.



De acordo com o mesmo período, Fátima Bezerra obteve um crescimento de 12,63%, saindo de 17,2% para 29,83%, números atuais. A pesquisa Tribuna do Norte/Consult registrou 8,08% de votos brancos e nulos e 14,75% de indecisos.



Wober Júnior (PPS) apareceu com 3,17%. Miguel Mossoró (PTC) está com 2,83%, seguido de Joanilson Rêgo, com 1,5%. O candidato do PSOL, Sandro Pimentel, aparece com 0,5%; Dário Barbosa, com 0,25%, e Pedro Quithé não foi citado nas pesquisas.



Justiça



A divulgação dos dados da pesquisa Tribuna do Norte/Consult chegou a ser ameaçada. Até a tarde do sábado (14), a publicação estava proibida devido a uma determinação da Justiça Eleitoral. A juíza da 3ª Zona acatou um pedido da coligação Natal Melhor, que usou como argumento a falta de dados sobre a forma como a pesquisa foi realizada.



“Ainda neste sábado deveremos questionar a decisão da Justiça, mas não posso afirmar se poderemos divulgar os números no domingo”, disse o presidente da Consult, Paulo de Tarso, ao Nominuto no final da manhã de sábado, horas antes da decisão judicial ser revertida.