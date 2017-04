Operação Impacto: Vereadores do PV queriam ser liberados para votar a favor dos vetos

Na denúncia apresentada pelo Ministério Público contra os supostos envolvidos no esquema de corrupção investigado pela Operação Impacto, vereadores do PV chegaram a cogitar mudar de posição. No entanto, com a exceção de Edivan Martins (PV), os parlamentares não conseguiram a “liberação” por parte de Emílson Medeiros (PPS), considerado o mentor do esquema.Os vereadores Aquino Neto, Júlio Protásio e Edivan Martins, todos do PV na época, estavam preocupados com a repercussão negativa que a apreciação do projeto vinha gerando em torno do partido, que é ligado às causas ambientais. Dessa forma, pensavam em uma forma de alterar a posição na votação.Em interceptações telefônicas entre os vereadores Aquino Neto (PV) e Júlio Protásio (PV), os dois disseram que se Edivan Martins fosse “liberado”, eles também queriam ter “autorização” dos supostos mentores do esquema de corrupção para alterarem seus posicionamentos.“(...) o cara posar de bonzinho, é para liberar todo mundo (...)”, disse Aquino Neto, recebendo a resposta de Júlio Protásio: “(...) mas vai liberar alguém (...)”, apostou.O vereador que seria “liberado” era Edivan Martins, que estava sendo sondado para ser o líder do prefeito na Câmara. O então líder do PV, inclusive, chegou a discutir com o vereador Dickson Nasser (PSB) sobre a possibilidade de assumir o lugar antes ocupado por Aluísio Machado (PSB).“(...) aí eu quero ver com você se tem futuro, se não tem... eu realmente não nutro assim nenhum... só se for um negócio combinado com você, se for interessante para os projetos da gente (...)”, disse Edivan a Dickson.No depoimento do vereador do PV, no entanto, ele afirmou que “não tinha nenhum projeto com Dickson Nasser”. Com base nisso, o Ministério Público afirma que os “projetos da gente” citados por Edivan diziam respeito ao esquema de derrubada de vetos do Plano Diretor.No início da tarde do dia 3 de julho de 2007, quando foram votados os vetos do prefeito às emendas do Plano Diretor de Natal, Edivan Martins ligou para o vereador Emílson Medeiros marcando um encontro com o parlamentar na residência do líder do PPS. Após a conversa, às 14h45, Emílson ligou para Dickson Nasser.No telefonema o vereador Emílson Medeiros disse ao vereador Dickson Nasser que Edivan tinha pedido a “liberação” de dois vereadores do PV para a votação. Contudo, Emílson cobrou que fosse feita “pressão” nos parlamentares.“(...) tem que jogar pesado em cima dos outros (...)”, disse Emílson a Dickson, pedindo que o presidente da CMN pressionasse os outros vereadores para que não mudassem de opinião, como Edivan já havia informado que faria.

Pressão de Micarla

Durante a manhã do dia da votação dos vetos, a então presidente do PV, deputada Micarla de Sousa, solicitou que os parlamentares mudassem de postura na votação. Apenas Edivan – que já havia articulado a mudança – aceitou.Em contato com os vereadores Júlio Protásio e Aquino Neto, na época os dois do PV, Micarla ouviu que os dois parlamentares iriam conversar, mas que era difícil mudarem de posição.A deputada, inclusive, teria oferecido a Júlio Protásio um discurso que seria preparado pela marqueteira Balila Santana, onde ele explicaria a mudança de postura. Porém, a deputada não teve sucesso.No fim da votação, Sargento Siqueira, Aquino Neto e Júlio Protásio, todos do PV, votaram pela derrubada dos vetos. Edivan Martins, que votou contra, hoje é o líder de Carlos Eduardo no Legislativo Municipal, mas, assim como outros 12 vereadores, foi denunciado por corrupção passiva.