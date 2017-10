Funcionários invadem Prefeitura em Apodi Eles cobram o pagamento referente ao Plano de Cargos, Carreira e Salários.

Apodi – Na manhã desta sexta-feira (5), 250 servidores públicos do município de Apodi invadiram a Prefeitura em protesto ao não pagamento dos direitos adquiridos com o Plano de Carreira Cargos e Salários.



Aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, o Plano de Cargos Carreira e Salários deveria ser pago em agosto.



O prefeito José Pinheiro não cumpriu o que ficou combinado alegando que era inconstitucional e que feria a Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, quando o projeto foi encaminhado para votação na Câmara Municipal passou por todo um processo de avaliação jurídica tanto pela Assessoria Jurídica do Município quanto do Legislativo e do Sindicato dos Servidores.



O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Apodi, professor João Bosco disse que os servidores da educação e saúde não aceitam as propostas do prefeito e exigem o cumprimento da lei.



“Os servidores da educação e da saúde vão paralisar definitivamente suas atividades já a partir de segunda-feira por tempo indeterminado e só vão retorna as suas atividades quando o acordo for realmente cumprido, porque aqui ninguém é moleque não”, alfinetou João Bosco.



“Isso é ruim para administração já que dificulta a melhoria da qualidade de atendimento nos setores onde há necessidade de mais funcionários e quem sai prejudicada é a população” comentou um servidor que pediu para não ter o seu nome revelado.



A reportagem tentou falar com o prefeito Jose Pinheiro em seu gabinete, porém o mesmo não se encontrava no Palácio Francisco Pinto. A assessoria de imprensa também não foi encontrada para comentar sobre o assunto.