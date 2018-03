Circuito Mundial: Maria Clara e Carolina passam invictas pelo primeiro dia em Dubai

As brasileiras Maria Clara e Carolina estrearam com o pé direito na etapa de Dubai do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, a 17a do calendário da competição. As irmãs cariocas, únicas representantes do Brasil na etapa dos Emirados Árabes, conquistaram duas vitórias no primeiro dia do torneio principal e garantiram vaga nas oitavas-de-final da competição, que serão disputadas nesta quarta-feira (8).Na primeira rodada da etapa de Dubai, que está sendo disputada nos períodos da tarde e da noite por conta do forte calor que faz na capital dos Emirados Árabes, Maria Clara e Carolina derrotaram as holandesas Remmers e Stiekema por 2 sets a 0, parciais de 21/11 e 21/19, em 54 minutos de partida.Na segunda rodada, as brasileiras passaram por Rimser/Jirak, da Áustria, por 2 sets a 0, parciais de 21/17 e 21/13, em 41 minutos. Nas oitavas, Maria Clara e Carolina medirão forças com as irmãs austríacas Doris e Stephanie Schwaiger, que ficaram em quinto lugar nos Jogos Olímpicos de Pequim.Caso superem as européias, elas duelarão com Boss/Ross, dos Estados Unidos, ou Schmocker/Forrer, da Suíça, nas quartas.Masculino começa nesta quartaNesta quarta-feira, será iniciado o torneio masculino em Dubai. O Brasil terá três duplas representando o país na competiçã Pedro Solberg/Harley, parceria campeã por antecipação do Circuito Mundial 2008, Hevaldo/Benjamin e Alison/Pedro Cunha. A última parceria, formada apenas para a disputa da etapa dos Emirados Árabes, espera ir bem na competição.“Normalmente, quando uma parceria é formada para apenas uma etapa, costuma ir bem. Não há compromisso e nem cobrança entre as partes. Espero que possamos jogar tranqüilos e conseguir um bom resultado”, comenta Pedro Cunha.

* Fonte: CBV.