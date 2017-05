O Mago da Bicicleta

Fotos: Reprodução/ Vlademir Alexandre Potiguar se apresentou em 152 países ao redor do mundo.

Muito da vitalidade que o natalense deixa transparecer na aparência física e na maneira precisa com a qual recorda detalhes, nomes e datas é extraída de seu alter ego circense, o equilibrista Kid Lima, famoso mundialmente por andar na menor bicicleta do mundo, feito que lhe valeu quatro menções no World Guiness Book, o Livro dos Recordes.Com a experiência de mais de cinqüenta anos de picadeiro e apresentações em praticamente todos os cantos do planeta, o artista não troca as badalações do mundo do showbizz por um tempo de descanso em sua cidade de origem.Foi daqui de Natal, da mesma casa de onde hoje relembra sua história, que o jovem Euclides fugiu pela primeira vez, no início da adolescência. Fascinado pela magia do circo, era freqüentador assíduo das lonas que aportavam na avenida Almirante Tamandaré, distante poucas quadras de sua casa. Como nutria um gosto especial pelas bicicletas, logo passou a reproduzir sob duas rodas as peripécias que assistia no picadeiro, muitas vezes parando o trânsito com suas acrobacias, em avenidas movimentadas da cidade.Aos 13 anos de idade, a paixão pela arte fez Euclides tomar uma decisão radical: na calada da noite, fugiu para Fortaleza com o Circo Mágico Tiane. A aventura logo foi interrompida pela autoridade do pai que o obrigou a voltar para Natal, onde teve que esperar mais sete meses por uma segunda chance de seguir seu sonho.E, dessa vez, o jovem foi mais longe. Com a ajuda da mãe, conseguiu uma passagem para o Rio de Janeiro e lá se estabeleceu de vez como artista circense. Na capital carioca, conheceu ídolos como os palhaços Carequinha e Arrelia, que logo se tornaram amigos e tutores do artista, rapidamente rebatizado como Kid Lima. Segundo o próprio recorda, foi no Rio, sob a tutela do palhaço Carequinha, que pela primeira vez teve uma noção completa de como um artista deveria se apresentar.“Quando apresentei meu número ao Carequinha ele me disse logo: ‘Gostei, mas você precisa saber como se apresentar ao público’. Foi aí que ele me ensinou que um artista não deve só pensar em executar seu número, mas também na comunicação com a platéia, na roupa que vai usar, na música adequada para sua apresentação. Uma série de coisas que eu sequer imaginava”, aponta.O ensinamento do palhaço se fixou em sua mente e em pouco tempo já colecionava apresentações na televisão, como no famoso programa do apresentador Flávio Cavalcanti, e em países como Argentina e Chile. Nessas viagens, Kid Lima conheceu 152 países, em todos os continentes do planeta. Trabalhou em toda a América Latina e Central, se apresentou em todas as ilhas do Caribe, viajou por quase toda Europa e pela Ásia inteira. “Só lamento ter conhecido poucos países da África”, comenta.

No topo do mundo

Na década de 80, quando já era conhecido mundialmente, tendo inclusive aparecido no mítico programa do britânico Ed Sullivan, Kid Lima bolou aquele que sem dúvida é seu número mais conhecido: a menor bicicleta do mundo. Construído pelo próprio artista, o protótipo inicial do pequeno veículo media 30cm, o que já era considerado uma inovação para a época.No princípio, o número abria a apresentação do artista, mas após a insistência de alguns empresários que reconheciam o potencial da estranha acrobacia, acabou se tornando o carro chefe do show. Em pouco tempo, a menor bicicleta do mundo se tornou um grande sucesso aclamado pelas platéias de vários países.Apesar dos desafios do artista, ninguém até hoje conseguiu superá-lo na modalidade. “Eu sempre gostei de interagir com a platéia. Chegava a oferecer dois milhões de dólares para quem conseguisse andar na mini-bicicleta, mas ninguém nunca conseguia, o pessoal sempre caía de bunda no chão”, conta, sem conter o riso.Em 1986, o artista entrou pela primeira vez no Livro dos Recordes, como o homem que andava na menor bicicleta do mundo. Mas a inquietação do artista não parou por aí. Ao longo dos anos, Kid Lima bateu três vezes seu próprio recorde, todos devidamente registrados pelo Guiness Book. A mini-bicicleta que utiliza atualmente em seus shows mede inacreditáveis 6cm.Mas nem mesmo esse novo recorde deve ser mantido por muito tempo. Lima revela que construiu uma bicicleta ainda menor, medindo apenas 4cm. A novidade só não entrou nos shows do artista por que ele acha que ainda não ensaiou o suficiente.Atualmente dividindo seu tempo entre a cidade americana de Las Vegas, onde se apresenta regularmente num cassino de luxo, e uma casa aconchegante à beira da lagoa de Extremoz, Kid Lima sequer cogita parar de se apresentar. Até o fim de agosto, aguarda uma chamada para um hotel cinco estrelas em Palm Springs, Califórnia, onde participará do show da casa durante um ano, junto com outros artistas circenses.Enquanto isso,o artista guarda seu livro de recortes recheado de lembranças dos lugares por onde passou e das pessoas com que conviveu. Com a mesma paixão do moleque que subia na bicicleta e pedalava rápido, sempre que o circo chegava à cidade.