Fátima Bezerra se reúne para discutir programa de governo

Alex Fernandes Reunião foi realizada no auditório da FARN.

* com informações da assessoria de imprensa.

Fátima afirmou que o principal desafio para a nova gestão é cuidar do crescimento de Natal, cidade que está se modernizando, tomando ares de metrópole. O discurso da candidata está em consonância com a proposta de Tânia Bacelar. Ela defende que não dá para pensar em Natal nos limites do município.Tânia considera que a capital recebe toda a demanda da região e precisa ser planejada - nos setores de transporte, saúde, educação e habitação - com foco nessa área mais abrangente.Uma das coisas que Fátima enfatizou em seu discurso foi que a sua administração estará em harmonia com os programas desenvolvidos pelo governo Lula. Ela assegurou, entre outras coisas, que, se eleita, vai ampliar a rede de educação infantil e de educação integral no município, universalizar e ampliar a qualidade do serviço de saúde pública.Na abertura da palestra, Tânia Bacelar sugeriu a Fátima Bezerra incluir o termo "Popular" na sua gestão, ficando "Gestão Democrática e Popular", para reafirmar o compromisso da candidata com a maioria da população, que é a mais pobre.A professora da UFPE fez uma análise conjuntural do ambiente externo e interno. Ela concordou que o primeiro do programa de governo de Fátima deve ser a infra-estrutura urbana, tendo como uma das prioridades a questão da habitação social.