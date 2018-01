Ibama apreende 68 galos que participavam de rinha

Thyago Macedo Alguns galos estavam bastante feridos.

A assessoria informou que, após denúncias seguidas de fiscalizações, os fiscais foram até a fazendo no último domingo (21) e constatou a irregularidade. A maioria dos animais apresentavam ferimentos e um dos profissionais do Ibama chegou a flagrar a briga entre os galos.No fim da tarde desta quarta-feira (24), o Ibama trouxe os 68 animais para a unidade de Natal. De acordo com a assessoria, os galos irão passar 40 dias em observação e para que se livrem de algum tipo de substância que tenha ingerido. Em casos de rinhas, os proprietários dos animais costumam aplicar uma espécie de anabolizante para que eles fiquem mais fortes.O Ibama informou ainda que o proprietário da fazenda após ser autuado por maus tratos, de acordo com a Lei de Crime Ambiental, foi liberado. O homem, identificado por Carlos Alberto, terá agora 20 dias para apresentar sua defesa e tentar se livrar do crime. Além de ser autuado, caso seja condenado, ele terá que pagar R$ 34 mil.Isso porque para cada galo apreendido é aplicada uma multa no valor de R$ 500. A assessoria de imprensa destacou que na noite desta quarta-feira, Carlos Alberto e alguns funcionários estiveram na unidade para verificar as condições dos animais, mostrando apego aos galos. De acordo com o Ibama, após a quarentena, os animais serão doados a instituições filantrópicas.